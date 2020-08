Pożary w Arktyce wyemitowały w tym roku już o 35 proc. więcej CO2 niż w całym 2019

Najnowsze dane, dostarczone przez unijną służbę monitorowania atmosfery Copernicus, pokazują, że do 24 sierpnia tego roku pożary w Arktyce wrzuciły do atmosfery 245 megaton CO2 – donosi The Guardian. W całym ubiegłym roku liczba ta wyniosła 181 megaton.

Dramatyczna sytuacja w lasach. Liczba pożarów może być rekordowa. (Getty Images, Fot: Kirill Kukhmar\TASS)