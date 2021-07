Powietrze dalej ucieka z ISS. Astronauci wznowili poszukiwania przyczyny

Wyciek powietrza z ISS

Jedną z usterek, która nie daje o sobie zapomnieć, jest wyciek powietrza z ISS. Po raz pierwszy wykryto go we wrześniu 2019 roku. Minął rok, zanim znaleziono jego źródło. Co ciekawe, astronauci dokonali tego dzięki herbacie. Puścili swobodnie jej liście, a następnie obserwowali, w którym kierunku zmierzają. W taki sposób zlokalizowano szczelinę w rosyjskim segmencie stacji, która została usunięta dopiero w marcu 2021 roku.