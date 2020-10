Z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ucieka powietrze. Problem jest poważny

O sprawie uciekającego z ISS powietrza zrobiło się głośno w sierpniu tego roku. Niedawno potwierdzono, że problem nadal istnieje . Wyciek wykryto już rok wcześniej, ale jak dotąd nie poczyniono żadnych kroków, aby się go pozbyć. NASA I Roskosmos wolały się zająć badaniami. Okazuje się, że sprawa wycieku powietrza nie jest tak prosta, jak wcześniej sądzono.

W sierpniu NASA i Roskosmos podjęły decyzję o podjęciu działań. Na jakiś czas odłączono rosyjski moduł Zwiezda, aby ustalić, czy to on powoduje problemy. Wcześniejsze przewidywania naukowców okazały się słuszne. Co więcej, udało się nawet znaleźć miejsce odpowiedzialne za wyciek powietrza.