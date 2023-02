Potrzebujemy więcej snu. Zimowe miesiące są dla ludzi wyczerpujące

Wiele zwierząt popada w letarg lub hibernację, kiedy tylko nadchodzą niskie temperatury. Niedźwiedzie przesypiają nawet trzy miesiące bez przerwy, podobnie zresztą jak jeże lub świstaki. Ludzie jednak z uwagi na posiadanie zapasów jedzenia i umiejętność przystosowania się do niskich temperatur (dzięki ubraniom) są aktywni w tym samym stopniu zimą, co i latem. Tę tezę powielaną do tej pory przez naukowców obala zespół dr. Dietera Kunza. Z wyników badań opublikowanych w czasopiśmie "Frontiers in Neuroscience" wynika, że ludzie potrzebują więcej snu zimą – co w pewnym stopniu przypomina sen zimowy.