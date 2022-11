Kto uwielbia funkcję drzemki w budziku? Naukowcy to zbadali

Jak donosi ScienceAlert , zaskakująco wielu ludzi korzysta z funkcji drzemki w swoich budzikach. Tak zwane "snooze" pozwala szybko wyłączyć alarm i jeszcze na chwilę wrócić do spania. Wnioski naukowców z najnowszego badania są takie, że tego typu rytuał jest praktykowany przez 57 proc. dorosłych ludzi .

Funkcja drzemki jest tak popularna, że ciężko znaleźć budzik pozbawiony kuszącego dodatku. Neurobiolog Stephen Mattingly z University of Notre Dame (Indiana) dzieli się swoją obserwacją. Zauważa, że świat nauki często wyraża negatywną opinię w związku z lubianym przyciskiem snooze, lecz nie ma wystarczająco wielu badań, które mogłyby z pewnością stwierdzić, że chwilowe wyłączanie budzika ma zły wpływ na ludzi.

Notre Dame News zwraca uwagę, że w badaniu wzięło udział 450 ochotników. Osoby te zgodziły się wypełniać regularne ankiety, a także nosić urządzenie do zbierania danych. Jedną z ciekawych obserwacji jest to, że kobiety były w 50 proc. skłonniejsze do używania funkcji drzemki w budzikach.