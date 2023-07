Potężny zastrzyk czołgów dla Ukrainy. Dostawy Leopardów 1A5 coraz bliżej

Trwająca wojna już teraz udowodniła, że czołgi nie są wcale przeżytkiem na polu walki, a oddziały pancerne składające się nawet z maszyn wyprodukowanych w czasach zimnej wojny, odgrywają bardzo ważną rolę. Dodatkowo wojna niejako zmusiła Ukraińców do rozwinięcia umiejętności modyfikacji i ulepszania sprzętu płynącego z Zachodu. Dlatego zbliżająca się dostawa tak dużej liczby wcześniejszej generacji niemieckiego czołgu podstawowego powinna Ukraińców cieszyć, chociaż nie są one pozbawione wad.

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, Leopard 1 to poprzednik Leoparda 2, czołgu podstawowego wciąż używanego przez Bundeswehrę. Maszyna została opracowana w latach 60. XX wieku, a do służby trafiła w 1965 r. Jej produkcja zakończyła się w 1984 r., kiedy Niemcy postawili na Leoparda 2 . Ten model był odpowiedzią na zmieniające się potrzeby niemieckiej armii i rozwój uzbrojenia nowej generacji.

Warto zaznaczyć, że do Ukrainy trafi wersja Leopard 1A5 , którą opracowano na początku lat 90. XX wieku, czyli ostatnia seryjna modernizacja czołgu Leopard 1. W tej wersji wykorzystano m.in. w nowoczesny system kierowania ogniem EMES oraz ulepszony sprzęt noktowizyjny i poprawiony system ochrony NBC. Wzmocniono też pancerz, który wcześniej pozostawiał sporo do życzenia (i nadal nie dorównuje najnowszym rozwiązaniom).

Jak donosi amerykański serwis Military Today: "Niemcy oszacowali, że współczesny radziecki czołg T-62 był w stanie przebić przedni pancerz Leoparda 1 z odległości 1800 metrów. Nowszy radziecki czołg T-72 był w stanie przebić go z odległości ponad 3000 metrów". Może to być jedna z głównych słabości tych maszyn. Nie można jednak zapominać, że armia Putina nie posiada w swoim arsenale wyłącznie najnowocześniejszych czołgów. Cześć z nich to relikty przeszłości.