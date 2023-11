Potężny samolot nadleciał znad Jordanii. Zrzucił cenny ładunek nad Gazą

Wojskowy samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules należący do Jordanii pojawił się nad Strefą Gazy, gdzie miał zrzucić pomoc humanitarną dla jordańskiego szpitala polowego, donosi na Facebooku Portal Militarny. Tego typu maszyny dostosowane są do transportu szerokiej gamy ładunków - od helikopterów i opancerzonych pojazdów po standardowe ładunki na paletach i żołnierzy. Mogą przenosić ich ponad 19 ton. Przypominamy, jakie inne możliwości mają te maszyny.

Portal Militarny donosi, że ładunek zrzucony nad Strefą Gazy zawierał głównie artykuły medyczne. Dodaje, że akcja została przeprowadzona w porozumieniu ze stroną izraelską. Warto wspomnieć, że informacje o transporcie zamieścił na platformie X (dawniej Twitter) król Jordanii Abdullah II. Napisał: "nasz nieustraszony personel sił powietrznych zrzucił o północy pilną pomoc medyczną do jordańskiego szpitala polowego w Gazie. Naszym obowiązkiem jest pomóc naszym braciom i siostrom rannym w wojnie w Gazie". Zamieścił również zdjęcia pokazujące ładunki oraz samolot, który wykorzystano w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. Portal Militarny zwrócił uwagę, że to wojskowy C-130. Co wyróżnia tego typu maszyny?

C-130 z Jordanii dostarczył pomoc humanitarną do Gazy

Portal Militarny zwrócił uwagę, że to wojskowy C-130. Jordańskie siły powietrzne posiadają na swoim wyposażeniu samoloty w wersji C-130H i C-130E. Są to średnie samoloty transportowe są produkowane przez Lockheed Aeronautical Systems Company, cieszące się sporą popularnością wśród użytkowników na całym świecie. Wśród nich można wymienić Polskę. Maszyny w wersji C-130H nasz kraj na mocy programu bezzwrotnej pomocy wojskowej FMF (Foreign Military Financing) od Stanów Zjednoczonych. W 2021 r. zakontraktowano pięć samolotów, a pierwsze egzemplarze już trafiły do Polski. Są one sporo młodsze od maszyn w wersji C-130E, które nasze wojsko posiada już na wyposażeniu.

C-130 to przydatne platformy, wykorzystywane m.in. do transportu i zrzutu wojsk oraz sprzętu wojskowego, a także dostarczania pomocy humanitarnej, czy transportu cywili. Z tego powodu często mówi się o nich jako o "wojskowych taksówkach". Ich dużą zaletą jest to, że mogą startować i lądować nawet z nierównych i niewielkich pasów startowych. Dodatkowo na pokładzie tego typu samolotów zmieści się do 92 żołnierzy lub 64 spadochroniarzy albo 74 pacjentów na noszach i dwie osoby z personelu medycznego, nie wliczając w to 4-5-osobowej załogi.

Maszyna może przetransportować ładunki o łącznej masie ponad 19 ton, a jej maksymalna masa startowa to ok. 70 ton. W wersji C-130H ma długość 29,3 m, wysokość 11,4 metra oraz rozpiętości skrzydeł 39,7 m. Może poruszać się z maksymalną prędkością ponad 600 km/h i osiągać maksymalny pułap lotu ok. 6 km. Wszystkie te cechy sprawiają, że C-130 Hercules to bardzo uniwersalny samolot transportowy, który sprawdza się w różnych sytuacjach oraz warunkach.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski