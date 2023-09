Potężne wsparcie dla Ukrainy. Kolejne państwo zdecydowało

Poulsen podkreślił, że czołgi T-72EA mają zostać przygotowane do przekazania Ukrainie we współpracy z innymi krajami, które mają dostęp do tych pojazdów i mogą je nabyć. Szczegóły tej operacji są jeszcze dopracowywane, ale minister wyraził przekonanie, że T-72EA będą mogły zostać szybko wykorzystane przez ukraińskie siły zbrojne na froncie. Zaznaczył, że żołnierze ukraińscy mają już doświadczenie w obsłudze tych pojazdów, co powinno ułatwić ich szybkie wdrożenie. W przypadku czołgów Leopard 1 konieczne będzie przeprowadzenie wcześniejszych szkoleń.