Potężne niemieckie pociski. Brytyjczycy będą naciskać na Scholza

Ukraina wciąż lobbuje na rzecz dostaw Taurusów, jednak to międzynarodowy głos poparcia ma największą szansę wpłynąć na decyzję rządu Scholza. Sytuacja ta wydaje się podobna do tej z początku wojny w Ukrainie, kiedy to Niemcy prezentowały raczej niechętny stosunek do wysyłania na front czegokolwiek poza środkami obrony osobistej i zestawami medycznymi.