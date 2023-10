Jednak nie przekażą ich Ukrainie. Dostawy są "wysoce nieprawdopodobne"

"Niemcy jeszcze formalnie nie odrzuciły prośby rządu w Kijowie, ale wewnętrznie dały do zrozumienia, że rakiety Taurus nie zostaną obecnie dostarczone. W ten sposób Scholz teoretycznie utrzymuje otwartą opcję na przyszłość, ale dostawa jest uważana za wysoce nieprawdopodobną" - twierdzi Bild.

Taurus to broń o dużym zasięgu i ogromnej sile rażenia. Każdy z takich pocisków waży ok. 1400 kg i jest wyposażony głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised) o masie prawie 500 kg. Może ona zostać zdetonowana jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący lub z opóźnieniem.