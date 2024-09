Potężne maszyny z USA. Wiadomo, co robiły nad Polską

W środę 11 września nad Polską pojawiły się bombowce strategiczne dalekiego zasięgu B-52H Stratofortress należące do Sił Powietrznych USA. Trasę, jaką pokonywały dwie maszyny, można było śledzić za pomocą serwisów typu Flightradar24, pokazujących to, co dzieje się na niebie w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z WP Tech wyjaśnił, co bombowce robiły nad naszym krajem.