USA prężą muskuły. Cztery bombowce B‑52 nad Europą

"BTF 24-3 zademonstruje zwinność w dynamicznym środowisku bezpieczeństwa oraz zdolności do globalnego uderzenia w celu wsparcia zapewnienia bezpieczeństwa i odstraszania, również w kontekście NATO, ze szczególnym uwzględnieniem regionu bałtyckiego" - jak informuje Dowództwo Sojuszniczych Sił Powietrznych AIRCOM.

Bombowce B-52 to ikoniczne maszyny, które pełnią służbę od 1954 r. Pomimo słusznego wieku, Amerykanie na razie nie planują rezygnować z floty tych maszyn. Planują natomiast gruntowną modernizację bombowców, dzięki której okres ich użytkowania wydłuży się nawet do 100 lat. Pentagon planuje przeznaczyć na ten cel blisko 50 mld dolarów. Modernizacja obejmie m.in. wymianę silników, ulepszenie awioniki, zwiększenie komory do przenoszenia uzbrojenia, czy montaż nowego radaru.