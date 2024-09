Płoną składy amunicji w Rosji. To może być cios dla armii Putina

KN-23 to pociski balistyczne krótkiego zasięgu, które Korea Północna dostarcza Rosji od początku br. Cechują się dużą siłą rażenia. Mierzą 7,5 m długości oraz 0,95 m średnicy. Ważą 3400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowice bojowe. Ich zasięg jest szacowany na ok. 600 km.

Pod względem zasięgu KN-23 wypadają nawet nieco lepiej niż rosyjskie Iskandery. Rosjanie mają w swoim arsenale systemy Iskander-M, Iskander-K oraz Iskander-E. Do ataków na Ukrainę wykorzystywane są Iskander-M. Z wyrzutni wystrzeliwane są tu pociski balistyczne o długości ponad 7 m i średnicy ok. 0,9 m. Zasięg to w tym przypadku ok. 500 km, ale problemem dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest ich prędkość - rozpędzają się do prędkości hipersonicznej (pomiędzy 6 a 7 Ma, czyli od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h).