Potężna broń z Korei Południowej. Zmierza już do Polski

W lipcu 2022 r. Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową dotyczącą pozyskania z Hanwha Defense łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 oraz ich spolonizowanej wersji K9PL. Ich dostawy zostały zaplanowane na lata 2022-2023. Pierwszy etap realizacji umowy zakłada dostarczenie Polsce 48 haubic. Pierwsze egzemplarze dotarły do Polski już w grudniu 2022 r., a kolejne dostawy zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, tym samym kończąc ten etap realizacji umowy.

Z komunikatu prasowego południowo koreańskiego przedsiębiorstwa wynika, że właśnie ruszyły kolejne dostawy broni. Najnowsza partia 18 armatohaubic jest już w drodze do Polski. Urządzenia wyruszyły w podróż z Hanwha Aerospace w Changwon 23 października.

"Jest to pierwsza partia K9 wysłana do Polski po przybyciu partii 48 haubic K9 pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku. Hanwha Aerospace podwoiła swoje linie produkcyjne K9 w ramach niezachwianego zaangażowania w produkcję i dostarczanie haubic K9 do Polski i innych krajów-klientów terminowo, a nawet przed terminem" - poinformowała firma w komunikacie opublikowanym na portalu LinkedIn.