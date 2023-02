Południowokoreańska broń w Polsce. Żołnierze już na niej ćwiczą

Serwis Radia Olsztyn donosi, że na poligonie w Węgorzewie odbyły się pierwsze jazdy adaptacyjne południowokoreańskimi armatohaubicami K9. Są one pierwszym etapem szkolenia w terenie. Sprzęt z Korei Południowej to ważne wzmocnienie polskiej armii. Na jej wyposażenie łącznie trafi 672 takich haubic. Przypominamy, co to za sprzęt.