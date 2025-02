Dane zebrane przez te urządzenia będą przesyłane na Ziemię oraz do centrum danych Freedom na księżycowej orbicie. Misja pozwoli także na przetestowanie nowego systemu komunikacji 4G/LTE.

Starship to dwustopniowa megarakieta o wysokości ponad 120 m. Jej pierwszy stopień to booster Super Heavy, a drugi to statek kosmiczny Starship. SpaceX planuje powrót i przechwycenie górnego stopnia przez mechaniczne ramiona wieży Mechazilla oraz start, powrót i przechwycenie boostera Super Heavy.