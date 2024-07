Lot rakiety Ariane 6 to ważny sprawdzian dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Nowa konstrukcja ma za zadanie zastąpić wysłużoną już Ariane 5, która swój ostatni lot odbyła w lipcu 2023 r. Jednocześnie Europa straciła wtedy niezależność w kontekście wynoszenia w kosmos różnych obiektów. Słowem – nie dysponowała przez ten czas środkiem do lotów w przestrzeń kosmiczną z ładunkami.

Pierwszy lot Ariane 6 jest więc kamieniem milowym dla ESA i okazją, aby pozwolić Europie ponownie uzyskać niezależność w lotach kosmicznych. Zanim jeszcze odbył się lot, Ariane 6 musiała zostać przetransportowana do Francuskiej Gujany – w tym miejscu pojawia się polski akcent, bowiem do przetransportowania rakiety wykorzystano statek zbudowany w polskiej stoczni .

Przypomnijmy, że Ariane 6 to dwustopniowa rakieta nośna, której koszt samego opracowania szacuje się na ponad 3,6 mld euro. Do napędu wykorzystuje silniki rakietowe, które są zasilane ciekłym wodorem i ciekłym tlenem. Zbudowana jest natomiast z trzech głównych elementów: pierwszego (głównego) stopnia, boosterów oraz drugiego stopnia.

Drugi stopień ma tę samą średnicę, co główny. Zasilany jest tą samą mieszaniną ciekłego wodoru i ciekłego tlenu, jednak do dyspozycji ma silnik rakietowy Vinci o ciągu 180 kN. W drugim stopniu znajduje się miejsce na ok. 31 ton paliwa. Ostatni element Ariane 6, czyli boostery, służą rakiecie ESA jako narzędzia zapewniające dodatkowy ciąg przy starcie.