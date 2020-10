Poranna kawa i zdrowie. Eksperci ostrzegają, że wiele osób pije ją źle

Najnowsze badania przeprowadzone w Center for Nutrition, Exercise & Metabolism na University of Bath (Wielka Brytania) dotyczą tego, w jaki sposób zaburzenia snu oraz pobudzenie wywołane przez mocną, czarną kawę wpływa na nasz metabolizm.

Naukowcy wykazują, że chociaż jedna, kiepska noc nie wpłynie mocno na nasz metabolizm, picie kawy jako sposobu na rozbudzenie się o poranku może negatywnie wpłynąć na kontrolę poziomu glukozy we krwi. To z kolei może mieć daleko idące konsekwencje. Utrzymanie właściwego poziomu cukru we krwi jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Zmniejsza ryzyko wystąpienia takich chorób, jak cukrzyca czy choroby serca.