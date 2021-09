Popijasz leki kawą? Naukowcy nie mają dobrych wieści

Przyjmowanie leków a kawa

Badania są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami naukowców. W 2020 roku dwóch badaczy farmakologii, podczas szczegółowych analiz w Etiopii ustaliło, że kawa znacząco wpływa na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie wielu leków. Potwierdził to Purvi Parekh, lekarz z Pensylwanii, w rozmowie z serwisem "Eat This, Not That!". Mężczyzna zaznaczył, że kawa może wzmacniać działanie lub wpływać na wchłanianie niektórych popularnych leków, co ostatecznie może kolidować z pożądanymi efektami ich przyjmowania.