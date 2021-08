Pijesz kawę codziennie? Naukowcy mają dla ciebie dobre wieści

Badania Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie są jedynymi, które dowodzą, że kawa może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Ostatnio pisaliśmy również o analizach przeprowadzonych we Włoszech, których wyniki ukazały się na łamach czasopisma naukowego "The Journal of Nutrition". Naukowcy wykazali, że umiarkowanie spożycie kawy (czyli około 3-4 filiżanek dziennie) zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, wpływa również na niższą śmiertelność w porównaniu z osobami, które nie spożywają tego napoju. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.