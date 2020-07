Koronawirus to "groźna bestia". Włoski ekspert ostrzega: brońmy się przed tymi krajami

Koronawirus wciąż stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Na świecie wskutek przegranej walki z infekcją zmarło już blisko 585 tysięcy osób. O zagrożeniu, jakie niesie za sobą pandemia, wypowiedział się niedawno doradca włoskiego ministra zdrowia, profesor Walter Ricciardi. - Ten wirus to groźna bestia, która rozwinęła się po to, by się szerzyć - ostrzegał na łamach dziennika "La Repubblica".