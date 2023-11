Pomoc z nieoczekiwanej strony. Pojazd z Azerbejdżanu dla Ukrainy

Cennym wsparciem są pojazdy służące do usuwania niewybuchów. Ukraina buduje swoje maszyny , ale może też liczyć na wsparcie innych krajów. Niedawno Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych otrzymała od Azerbejdżanu specjalistyczny pojazd do usuwania min.

Azerbejdżan zapowiedział przekazanie łącznie sześciu pojazdów Revival P, a do tego zaoferował przeszkolenie przyszłych operatorów. Pierwsza maszyna trafiła do saperów obwodu połtawskiego, którzy zajmą się usuwaniem niewybuchów. W przyszłości sprzęt ma trafić do saperów, którzy prowadzą rozminowywanie na wcześniej okupowanych terytoriach.

Pojazdy do rozminowywania są cennym wsparciem dla saperów, ale cała operacja nie obejdzie się bez pomocy sojuszników - według wojskowych, Ukraina ma zapotrzebowanie na co najmniej 41 takich maszyn. Do tej pory do saperów trafiło łącznie 19 pojazdów z Kanady, Szwajcarii, Estonii, Fundacji Howarda G. Buffetta i Stanów Zjednoczonych.