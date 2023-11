Pomagały Aliantom w Normandii. Teraz korzystają z nich Ukraińcy

Ukraińscy saperzy wykorzystują rury Bangalore w wersji M1A3 do stosunkowo bezpiecznego eliminowania rosyjskich fortyfikacji. Jest to bardzo użyteczne narzędzie dla saperów, którego historia sięga 1912 r. kiedy to brytyjski saper R. L. McClintock służący w jednostce stacjonującej w Bengaluru opracował metodę usuwania barykad i niewybuchów pozostałych po drugiej wojnie burskiej i rosyjsko-japońskiej.