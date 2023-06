Polski wynalazek uratuje topielców. "Nie trzeba mieć kwalifikacji"

Studenci podkreślają , że wzięli pod uwagę wszystkie wymagania odnośnie do stosowanych komponentów, wyporności czy parametrów lotu. Dodają też, że konsultowali się z zawodowymi ratownikami, wykonali obliczenia, opracowali modele, a następnie zaprojektowali i stworzyli prototyp. Został on wykonany metodą druku 3D. Konkretnie wykorzystali technikę FDM, polegającą na produkcji obiektów za pomocą topienia i wyciskania warstwa po warstwie materiału z tworzywa sztucznego.

Polscy inżynierowie mają nadzieję, że ich urządzenie do ratowania tonących trafi wkrótce do produkcji. W jednym z pierwszych etapów ma trafić do rzeczywistych grup ratowniczych, które sprawdzą to rozwiązanie w praktyce. To powinno przynieść odpowiedzi na pytania o faktyczny potencjał tego rozwiązania.