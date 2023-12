Polski wykrywacz min. Wynalazek, który uratował życie tysięcy ludzi

Wśród wynalazków, które świat zawdzięcza polskim konstruktorom, poczesne miejsce zajmuje wykrywacz min. Choć nie był pierwszym urządzeniem o takim przeznaczeniu na świecie, dopiero Polak – Józef Kosacki – dopracował go na tyle, by urządzenie mogło trafić do masowej produkcji i powszechnego użytku.