Biomed Lublin ma lek na koronawirusa. "To wydarzenie przełomowe w skali świata"

- Powstało ponad trzy tysiące ampułek Immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 , które po zakończeniu wymaganych badań jakościowych zostaną przekazane do badań klinicznych w czterech ośrodkach: w Lublinie, Bytomiu, Białymstoku i Warszawie - poinformował prezes zarządu Biomed Lublin S.A. Marcin Piróg. - Zwolnienie leku do niekomercyjnych badań klinicznych planowane jest w IV kwartale 2020 r. - dodał.

Lek zaprezentował osobiście senator Grzegorz Czelej. - Mamy polski lek na COVID-19, który działa. Ponieważ powstał dzięki ofiarności polskich ozdrowieńców, to Polacy będą go otrzymywali jako pierwsi. Również dlatego to Polacy powinni wymyślić dla niego nazwę. Czekamy na propozycje. Czas też, aby polski lek na COVID-19 stał się priorytetem dla wszystkich. Leczenie COVID-19 osoczem ozdrowieńców zaakceptowały już WHO, FDA i polskie Ministerstwo Zdrowia - powiedział polski polityk i lekarz.