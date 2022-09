Polski "kosmos". W Pile można uczestniczyć w misji na Księżyc lub Marsa

Chętnych na takie doświadczenie nie brakuje, zwłaszcza że każdy taki pobyt to doskonała okazja do realizacji badań oraz sprawdzania technologii, które w przyszłości pomogą w dalszej eksploracji kosmosu . Są w nie zaangażowani eksperci z wielu dziedzin np. medycyny, inżynierii, robotyki czy biotechnologii. Dodatkowo miejsce pozwala na weryfikację, jak na ludzki organizm - zarówno pod względem psychicznym, jak i fizjologicznym - wpływa długotrwała obecność w przestrzeni kosmicznej.

Lunares powstał w 2017 roku i był pierwszym tego typu obiektem w Europie. Placówka jest w pełni odizolowana od świata zewnętrznego i mieści się na terenie dawnego, wojskowego lotniska. W jej skład wchodzi habitat o powierzchni 150 m2, stanowiący przestrzeń do życia. Znajduje się tu m.in. łazienka, kuchnia, sypialnia oraz warsztat i laboratorium, a także hangar lotniczy połączony z habitatem śluzą powietrzną, zawierający 300 m2 terenu do spacerów EVA (ang. Extra-Vehicular Activity).

Hangar jest wyłożony m.in. 400 t piasku i 400 t bazaltu. Osoby, które do niego wchodzą, muszą założyć specjalne, kosmiczne skafandry, co jak można zobaczyć na poniższym nagraniu, nie należy do najprostszych zadań. Dawniej w hangarze trzymano gotowy do startu samolot myśliwsko-bojowy Suchoj Su-22. Obecnie większość z tych maszyn została wycofana ze służby w Polskich Siłach Powietrznych.