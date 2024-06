Polski F‑35 nabiera kształtów. Będzie inny, niż się przyzwyczailiśmy

Co ciekawe, polskie F-35 będą inne niż wcześniejsze polskie myśliwce, czy inne samoloty wojskowe . Jak informował gen. Kukuła, na maszynach zastosowana zostanie szachownica w skali szarości określonej technologią krycia. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyjaśniał we wpisie na platformie X, że jest to świadoma decyzja. Za zmianą kolorów szachownicy mają przemawiać kwestie bezpieczeństwa, a dokładniej mówiąc zmniejszanie prawdopodobieństwa wykrycia myśliwców.

"Zmiana regulacji dla F-35 otwiera drogę do podobnych zmian na innych platformach. W przypadku F-35 to konieczność również technologiczna. W przypadku innych platform to potrzeba bardziej taktyczna. Rekomendacje do ewentualnych zmian w rękach gen. Nowaka i jego ludzi" - informował w kwietniu gen. Kukuła, wskazując na potrzebę zmiany przepisów w tym zakresie.