"Polski Blitzkrieg". We wrześniu nasze wojsko wkroczyło do III Rzeszy

Niemcy witają polskich żołnierzy

Do kuriozalnej sytuacji doszło, gdy jedna z grup wypadowych – oddział ułanów i cyklistów pod dowództwem ppor. Tadeusza Stryi – wracała do Leszna przez położoną w Polsce wieś Święciechowa. Mieszkający w okolicy Niemcy wyszli im na przywitanie, niosąc transparenty i flagi ze swastykami. Byli przekonani, że z terytorium III Rzeszy może iść tylko Wehrmacht. Gdy zorientowali się, że mają do czynienia z Polakami, wybuchło zamieszanie, podczas którego padło nawet kilka strzałów. Żołnierze ppor. Stryi aresztowali paru "nadgorliwych" Niemców i odstawili ich do Leszna.