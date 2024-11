AI ulepszyła słynne nagranie. Prawda wyszła na jaw

Analizy śladów sierści i odcisków przypisywanych Wielkiej Stopie często ukazywały, że w rzeczywistości mogą one należeć do niedźwiedzi lub psów. Wersja filmu poprawiona przez sztuczną inteligencję, udostępniona na Twitterze przez Rowana Cheunga, również podaje w wątpliwość legendę. Udoskonalenie jakości obrazu sprawiło, że widoczna na nagraniu "Wielka Stopa" wygląda jak człowiek ubrany w kostium goryla. Komentujący wskazują, że strój taki można znaleźć w sklepach z przebraniami na Halloween. Zauważono również szczegóły podobne do pasków czy sprzączek, co sugeruje sztuczne pochodzenie widocznej postaci. Mimo to, nadal istnieją osoby przekonane, że materiał pokazuje legendarne stworzenie.