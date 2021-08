1 z 12 Tak kłamały polskie gazety. Fake newsy we wrześniu 1939 r.

Gdy wybuchła wojna, magnat prasowy Marian Dąbrowski przebywał we Francji, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Chociaż widmo konfliktu wisiało w powietrzu od dawna, nie zabezpieczył swojego majątku oraz nie poinstruował pracowników, co mają robić w zaistniałej sytuacji. Tymczasem dziennikarze wydawanego przez niego "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w pocie czoła kreowali fikcyjne komunikaty, w których polscy piloci na spółkę z sojusznikami zadawali ciężkie straty Niemcom. Podobną postawę przyjęli we wrześniu 1939 r. pracownicy wszystkich krajowych redakcji.