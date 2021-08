Podpisał pakt z Mołotowem. Kilka lat później chciał zabić Stalina

Zaproponowałem, aby on sam (Ribbentrop – red.) postarał się stworzyć odpowiednie podstawy dla realizacji swojego planu i nakłonił Stalina do udziału w takiej konferencji. Kiedy mu się to powiedzie, będę gotów udzielić mu wszelkiej pomocy – wspominał Schellenberg. Ribbentrop obiecał zastanowić się nad tą sprawą, jednak już nigdy do niej nie wrócił. Nie można oczywiście wykluczyć, że ta historia została nieco ubarwiona przez szefa wywiadu, w celu podkreślenia powszechnie znanej niekompetencji Ribbentropa.