Amerykańskie samoloty nad Strefą Gazy. MQ-9 Reaper krąży w pobliżu

Opisując wykonywane misje Amerykanie stwierdzają, że drony latają w poszukiwaniu oznak życia w rejonie potencjalnych miejsc przetrzymywania zakładników. Podkreślają, że pozyskiwane dane trafiają do zespołów ratunkowych w Izraelu i nie wspierają działań bojowych izraelskich sił zbrojnych. Jest to dosyć naiwne tłumaczenie. Ciężko zakładać, że jakiekolwiek materiały transmitowane do Izraela nie będą obserwowane również przez przedstawicieli sił zbrojnych. Ostatecznie również te zespoły ratunkowe składają się z wojskowych oddziałów kontrterrorystycznych. Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że dla izraelskich sił zbrojnych koncentrujących się na północnej części Strefy Gazy jest to doskonałe uzupełnienie zdolności rozpoznawczych.