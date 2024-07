Polska wyśle 150 wozów na granicę. Mamy komentarz wojska

– Trwa proces decyzyjny w sprawie wyboru pojazdów w ramach tej potrzeby operacyjnej – wyjaśniła płk Joanna Klejszmit, rzeczniczka prasowa SG WP. Na tę chwilę więc wojsko informuje tylko o planach pozyskania 150 wozów, jednak nie zdradza, jakie dokładnie będą to pojazdy.

Konkretów brak, jednak w opinii publicznej pojawiają się pierwsze podejrzenia, jakimi dokładnie pojazdami mogą zainteresować się polskie służby. W istocie wspomniane podejrzenia są jak najbardziej logiczne – dotyczą bowiem przede wszystkim pojazdów opancerzonych Tur . To maszyny, którymi obecnie dysponuje polska Straż Graniczna, a poza tym – wpisuje się swoją specyfikacją w zapowiedzi Pawła Bejdy.

Warszawa, 10.07.2024. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła (P) oraz wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk (L) i Paweł Bejda (C) na konferencji prasowej w siedzibie Sztabu Generalnego WP w Warszawie, 10 bm. Podczas spotkania została przedstawiona informacja na temat działań podejmowanych w celu wzmocnienia wschodniej granicy Polski oraz aktualnych prac w ramach programu Tarcza Wschód. (jm) PAP/Piotr Nowak

Tur szóstej generacji to wóz, który spełnia się w zadaniach, o których mówił Bejda na konferencji. Mowa przede wszystkim o przewożeniu dużej liczby żołnierzy. Wewnątrz pojazdu znalazło się miejsce dla ośmioosobowej załogi, która jest chroniona wytrzymałą kabiną o zabezpieczeniach spełniających drugi poziom standardu STANAG 4569.

Gwarantuje to odporność na ostrzał amunicją 7,62 x 39 mm, którą standardowo stosuje się m.in. w karabinkach z rodziny AK, ale też niewielkimi eksplozjami – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik. Tur VI jest też odporny na ostrzał kół. Po ich przestrzeleniu wóz może poruszać się z prędkością do 40 km/h na dystansie do 40 km. Nie bez znaczenia pozostaje też mobilność polskich Turów, którą zapewnia jednostka napędowa o pojemności 6,8 l generująca moc na poziomie 326 KM.