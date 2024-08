Polska tworzy "pięść pancerną". Ukraińcy komentują dostawy czołgów do Polski

Korea Południowa organizuje transport kolejnej transzy czołgów K2 dla Polski . Harmonogram dostaw zakłada, że w 2024 roku do Polski dotrze w sumie 56 koreańskich maszyn, z czego 46 zostało już dostarczonych .

Razem z egzemplarzami dostarczonymi w 2023 roku oznacza to, że do końca 2924 roku Wojsko Polskie będzie mieć do dyspozycji 84 czołgi K2.