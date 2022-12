Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak opublikował na Twitterze zdjęcie pokazujące transport koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9. Sprzęt dotrze do Gdyni we wtorek, 6 grudnia, a w uroczystości odbioru sprzętu oprócz Błaszczaka, będzie uczestniczył Andrzej Duda. Przypominamy, co to za czołgi i armatohaubice.