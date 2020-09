Polska szczepionka na koronawirusa. Naukowcy: mamy prototyp

Zobacz też: Koronawirus. Ekspertka: o zagrożeniu wiedzieliśmy od lat, ale i tak się nie przygotowaliśmy

Polska szczepionka na koronawirusa inna od zagranicznych

Onkolog wyjaśnia, że szczepionka CovidVax to genetyczna szczepionka komórkowa, w której komórki nowotworowe zamieniono na "sztuczne wirusy". - Wyższością naszej szczepionki jest to, że wstrzykujemy ludziom fragmenty wirusa i nie muszą być one produkowane np. w mięśniu człowieka, tak jak w przypadku szczepionek tworzonych przez Amerykanów - tłumaczy Mackiewicz.