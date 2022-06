Polska się zbroi. Minister Błaszczak mówi o dużych zakupach

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to lżejsza wersja amerykańskiego systemu rakietowego M270 MLRS. Jak już informowaliśmy, Mariusz Błaszczak podpisał zapytanie ofertowe dotyczące pozyskania około 500 sztuk tego sprzętu na potrzeby ponad 80 baterii systemu Homar. Mobilny system (wyrzutnie zamontowano na podwoziu kołowym) służy do zwalczania wrogiej artylerii, piechoty, lekkich transporterów opancerzonych czy wspierania zaopatrzenia i koncentracji wojsk.

M142 HIMARS wystrzeliwuje te same rakiety co M270 MLRS, ale posiada o połowę mniejszą wyrzutnię. System może obsługiwać standardowe rakiety MLRS kalibru 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych MGM-140 ATACMS (Army TACtical Missile System), czyli broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300 km.