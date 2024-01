Polska ma problem. Potrzeba 24 nowych śmigłowców

Na problemy Polski ze śmigłowcami szkoleniowymi zwrócił uwagę specjalistyczny ukraiński serwis Defence Express. Obecnie nad Wisłą pozostają do dyspozycji m.in. stare Mi-2, które przy planach przejścia na Apache, AW101 i AW149 powinny zostać odstawione jak najszybciej. 22 nowsze, lekkie śmigłowce szkolno-treningowe SW-4 Puszczyk też nie do końca spełniają swoją rolę. Od samego początku eksploatacji sprawiają kłopoty i zaskakują często pojawiającymi się problemami technicznymi. Mimo tego, że tak naprawdę nie nadają się do innych zadań. Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, już jakiś czas temu podkreślał, że na możliwość użycia w innej roli niż szkoleniowa negatywnie wpływa niewielka moc silnika i znikomy udźwig.