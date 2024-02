Erin Hannigan, rzeczniczka Gwardii Narodowej Arizony przekazała, że druga 4-osobowa grupa pilotów rozpoczęła szkolenie w styczniu, a trzecia 4-osobowa grupa pilotów odbywa obecnie szkolenie w języku angielskim, które jest wymagane do latania myśliwcami F-16. Wszystkie grupy mają zakończyć program swoich szkoleń w okresie od maja do sierpnia.

Ukraińcy z nadzieją czekają na dostawy zachodnich myśliwców F-16. Zdaniem władz w Kijowie myśliwce maszyny te mogą zmienić reguły gry w powietrzu i pomóc w skutecznym odpieraniu rosyjskich ataków. Dla ukraińskich pilotów, którzy do tej pory korzystali z maszyn radzieckiej produkcji, przejście na nowocześniejsze myśliwce jest jednak sporą zmianą. Su-27 czy MiG-29, z których do tej pory korzystali, znacznie odbiegają specyfikacją od nowocześniejszych F-16. Można to zobaczyć na poniższej infografice: