Kleszcze dla Wojsk Lądowych. Kupujemy 300 transporterów rozpoznawczych

Jak można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej : "pojazd w wersji rozpoznawczej został opracowany na bazie transportera opancerzonego BÓBR-3 i docelowo pozwoli na generacyjną wymianę w siłach zbrojnych poprzez wycofanie przestarzałych transporterów BRDM-2 produkcji radzieckiej oraz ich zmodernizowanych wersji". Warto przypomnieć, że pojazdy BRDM-2 zostały opracowane w 1962 r. w Biurze Konstrukcyjnym Fabryki Samochodów GAZ, a ich seryjna produkcja ruszyła w 1963 r. i trwała do 1989 r. Są to więc rozwiązania, które lata świetności mają dawno za sobą. W Polsce powstało kilka ich zmodernizowanych wersji, w tym warianty Szakal i Żbik.

BÓBR-3 to pojazd, którego masa własna w zależności od wybranego wynosi od 12 do 14 tys. kg. Jego podwozie ma blisko 7 m długości, 2,5 m szerokości i 2,4 m wysokości. Pojazd napędza 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 240 kW. Wyposażono go w automatyczną skrzynię biegów i napęd na wszystkie koła, a także pędniki wodne, które umożliwiają pływanie. Uzbrojenie pojazdów BÓBR-3 może obejmować karabiny maszynowe 12,7 mm i kal. 7,62 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych.