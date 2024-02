Policzyli, ile samolotów zostało Rosji. Zaskakujące liczby

Przypomnijmy, że jednymi z popularniejszych samolotów myśliwskich, które znajdują się na wyposażeniu Federacji Rosyjskiej, są MiG-i-29. To pochodzące z czasów ZSRR myśliwce frontowe, które rozpędzają się do prędkości 2,3 Ma (zasługa silników Klimow RD-33). Mogą przenosić pociski rakietowe krótkiego zasięgu R-73, które stanowią bezpośrednią odpowiedź na konkurencyjne AIM-9 Sidewinder.

W rosyjskich szeregach znajdują się też wielozadaniowe myśliwce Su-35S. To zaś maszyny współczesne, bowiem produkowane są od 2010 r. Ich ważną cechą jest wysoka manewrowość oraz 12 punktów podwieszeń, na których samolot może przenosić do ośmiu ton uzbrojenia. Podobnie jak wspomniane MiG-i-29, Su-35S również mogą przenosić pociski R-73 lub R-77, które charakteryzują się zasięgiem ponad 100 km.

Kolejnymi popularnymi maszynami w Rosji są Su-27, czyli produkowane od lat 70. ubiegłego wieku myśliwce przewagi powietrznej. To samoloty zbliżone w pewnym stopniu możliwościami do nowoczesnych Su-35S. Pozwalają bowiem przenosić do ośmiu ton uzbrojenia na 12 węzłach, a dwa silniki AŁ-37F rozpędzają konstrukcję do prędkości ok. 2 Ma.