Policjanci łapali się za głowy. Miał w garażu pocisk jądrowy

Wszystko zaczęło się od telefonu z muzeum sił powietrznych w Dayton w stanie Ohio. Dyżurny został poinformowany, że zgłosił się do niego mężczyzna, który chciałby podarować eksponat w postaci przedmiotu wojskowego. Wysłani pod wskazany adres policjanci szybko zorientowali się, że potrzebne będą dokładniejsze oględziny. Członkowie oddziału saperskiego ocenili, że chodzi tu o rakietę AIR-2 Genie, która na szczęście nie posiadała głowicy bojowej i nie stanowiła zagrożenia.

Mężczyzna, który zgłosił się do muzeum wytłumaczył, że wszedł w posiadanie pozostałości po, jak się okazało AIR-2 Genie, chwilę wcześniej. Znajdowały się one w garażu, który wylicytował po śmierci jednego z sąsiadów.

"Myślimy, że minie długi, długi czas, zanim ponownie otrzymamy kolejny taki telefon" – napisali policjanci na profilu swojej jednostki w serwisie X najprawdopodobniej żartobliwie odnosząc się do piosenki "Rocket Man" Eltona Johna.

AIR-2 Genie (poprzednie oznaczenie MB-1) to rakieta powietrze-powietrze produkowana w latach 1957–1962 przez firmę Douglas później połączoną z Boeingiem. Mierzyła niemal 3 m długości i była zasilana na paliwo stałe. Podczas zimnej wojny znajdowała się w arsenałach sił powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Po wystrzeleniu jej całkowity czas lotu wynosił ok. 12 sekund, była w stanie pokonać niespełna 10 km.

Rakieta AIR-2 Genie została zaprojektowana do przenoszenia głowicy jądrowej o mocy 1,5 kt. Boeing pisze na swojej stronie internetowej, że była to pierwsza na świecie uzbrojona w broń nuklearną rakieta powietrze-powietrze. Pierwszy i jedyny ostrzał nuklearny AIR-2 Genie miał miejsce podczas operacji Plumbbob w 1957 r., kiedy to wystrzelono ją z samolotu F-89J.