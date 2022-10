NovelAI to usługa abonamentowa do wspomaganego przez sztuczną inteligencję tworzenia tekstów. "Nasze algorytmy sztucznej inteligencji tworzą pismo podobne do ludzkiego na podstawie twojego własnego, umożliwiając każdemu, niezależnie od umiejętności, tworzenie wysokiej jakości literatury" – wskazują jej twórcy.

Usługa oferuje bezprecedensowy poziom swobody w zakresie przetwarzania języka naturalnego, wykorzystując własne modele SI, szkolone na prawdziwej literaturze. NovelAI płynnie dostosowuje się do danych wprowadzonych przez użytkownika, zachowując jego perspektywę i styl. Dzięki niej można w łatwy sposób wygenerować opowiadania, przepisy, scenariusze i wszystkie inne typy tekstu, które przyjdą nam do głowy.

Kazał sztucznej inteligencji kontrolować jego życie

Polski youtuber Karol Zdęba postanowił sprawdzić, jak zareaguje sztuczna inteligencja, gdy powierzy jej swoje życie. W tym celu poprosił NovelAI o ułożenie planu dnia. – Napisałem krótki wstęp, żeby strona wiedziała, co zrobić. Napisałem, że nagrywam taki film, w którym sztuczna inteligencja kontroluje moje życie przez 24 godz., decyduje za mnie o wszystkim – wyjaśnia Zdęba w filmie opublikowanym w serwisie YouTube.

"To, co się stało w tym filmie, było za mocne, masakra totalna aż nie mogę uwierzyć, że tak się stało, to było niesamowite i ciągle mam minę w kształcie emotikonki ‘wow’, a jak obejrzysz sam, to się przekonasz, o co chodzi" – czytamy pod nagraniem.

Pierwsze próby spełzły na niczym. NovelAI początkowo odpowiedziała mu, że ten wcale nie chce, żeby kontrolowała jego życie – co można traktować jako prztyczek w nos youtubera.

– Nie będę więcej ukrywał, powiem wam prawdę. Nie chcę, żeby sztuczna inteligencja była w stanie kontrolować moje życie – wskazała mu strona NovelAI. – Zostałem ograny przez sztuczną inteligencję. Chciałem, żeby kontrolowała moje życie, a ona wymyśliła mi historię, w której ja nie chcę, żeby kontrolowała moje życie – wyjaśnia Zdęba.

W kolejnym podejściu wymyśliła dla youtubera długą listę zasad, których powinien przestrzegać. – Muszę cieszyć się życiem, muszę być wolny, muszę żyć… Dalej już tylko pisała, że muszę być żywy i muszę być człowiekiem. I tak w kółko – stwierdza skonsternowany youtuber.

Sztuczna inteligencja kontrolowała jego życie przez 24 godz.

NovelAI po dwóch nie do końca udanych podejściach w końcu przygotowała dla youtubera plan na cały dzień. Zawarte były w nim podstawowe czynności, jak wstanie z łóżka, umycie się, podziwianie swojego wizerunku w lustrze czy założenie ubrań. Sztuczna inteligencja zaplanowała dla niego również wszystkie posiłki na ten wyjątkowy dzień, ale zapomniała o śniadaniu i kawie, którymi Zdęba zazwyczaj rozpoczyna dzień.

– Czas na zakupy ubraniowe – stwierdziła sztuczna inteligencja, wysyłając youtubera do sklepu z odzieżą. NovelAI najwyraźniej stwierdziła, że youtuber lubi damskie ubrania. – W końcu znalazłem piękną sukienkę, która wygląda na mnie stylowo. Kocham ubierać sukienki i spódniczki, ubieram je zazwyczaj, kiedy idę na clubbing – podpowiedziała mu SI, proponując jeszcze zakup nowej pary butów.

– Widzę, że zaczynam wydawać pieniądze znacznie szybciej niż zazwyczaj […] Naprawdę się tym martwię. Może to dlatego, że sztuczna inteligencja kontroluje wszystkie moje wydatki. Kto wie? – miał pomyśleć Zdęba według sztucznej inteligencji.

Po zakupach NovelAI zabrała youtubera jeszcze na dużego burgera i frytki, po czym skierowała go do domu, gdzie miał jedynie zmienić buty na nowe. Kolejnym punktem jej planu było wypicie piwa w pobliskim barze. – Nie wiem czemu, ale zaczynam czuć się trochę samotny. Tęsknię za niektórymi przyjaciółmi i oczywiście tęsknię za moim chłopakiem w domu – miał pomyśleć youtuber, mimo że w rzeczywistości – jak sam podkreślił – ma dziewczynę.

Później SI kazała mu urządzić sobie jeszcze przejażdżkę po mieście, trening na siłowni czy obiad. W końcu przyszedł czas na powrót do domu. – Zaczyna się ściemniać na dworze, ale lampy na ulicach jasno świecą. Jestem pewny, że sztuczna inteligencja powie mi, co pierwszego zrobić rankiem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakie niespodzianki dla mnie ma. Ale na razie idę spać – stwierdził youtuber przymuszony przez sztuczną inteligencję.

Najbardziej niepokojące jest jednak to, co NovelAI napisała w ostatnim punkcie planu dnia. "Wtedy prawdziwy Karol wrócił do domu" – brzmi ostatnia wiadomość, która zaskoczyła samego zainteresowanego. Tym zatrważającym suspensem kończy się również jego dzień spędzony na łasce sztucznej inteligencji.

Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski