SI może zagrażać życiu na Ziemi. Eksperci ostrzegają

To właśnie spod skrzydeł DeepMind wyszły algorytmy sztucznej inteligencji odpowiedzialne za tworzenie wspaniałych obrazów , odtwarzania starożytnych tekstów czy diagnozowaniu chorób . Jednak eksperci są też świadomi zagrożenia płynącego z niekontrolowanego rozwoju SI.

Dyskusje na temat sztucznej inteligencji zdają się nie mieć końca. Wraz z jej rozwojem pojawiają się zarówno głosy zachwytu, jak i ostrzegawcze. W 2018 roku szef firmy, Demis Hassabis, podkreślał zaś, że to od nas zależeć będzie, czy sztuczna inteligencja stanie się dumą ludzkości, czy też może jej przekleństwem. O zagrożeniach wielokrotnie wspominał również Elon Musk .

Jedno z badań opublikowanych w Journal of Artificial Intelligence Research jasno określa zagrożenie: nie da się stworzyć takiego algorytmu sztucznej inteligencji, który zabezpieczałby interesy człowieka. To może stanowić poważne zagrożenie zwłaszcza w przypadku super-inteligentnych SI, które będą w stanie sięgać po różnorodne zasoby, by osiągnąć własne cele, podobnie jak ludzie.