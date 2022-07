Tak będzie wyglądać koniec świata? Te zdjęcia mogą przerazić

Sztuczna inteligencja oczywiście nie wymyśla obrazów, a jedynie bazuje na tym, co zostało wprowadzone do jej algorytmu. Dall.E mini oparty na GPT-3 (opracowanym przez OpenAI) ma ok. 175 miliardów własnych reguł, a Dall.E 2 ma być jego bardziej zaawansowaną wersją. Do tego drugiego algorytmu nie ma jeszcze ogólnego dostępu, jednak z Dall.E mini może skorzystać każdy.