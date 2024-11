Polacy pozywają państwo za smog. Domagają się wysokich odszkodowań

W pozwie argumentują, że Skarb Państwa nie podejmuje wystarczających działań, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, co prowadzi do naruszenia ich praw do zdrowia. Z prawnej strony wskazuje to na łamanie standardów jakości powietrza ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia oraz krajowe przepisy. Jego konsekwencje zdrowotne ponosi tak naprawdę każdy z nas, w szczególności na smog narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze czy chore.