Polacy pomogą gasić pożary w Turcji. Wykorzystają policyjnego Black Hawka S-70i

Wysłanie przedstawicieli różnych służb do Turcji to inicjatywa Andrzeja Dudy. Prezydent zdecydował, że funkcjonariusze wesprą tureckich strażaków w walce z ogniem. Do pomocy został rozdysponowany wielozadaniowy policyjny Black Hawka S-70i. Jak informuje serwis policja.pl, do maszyny podpinane będą "specjalne zbiorniki (mniejszy i większy) do zrzucania wody, tzw. Bambi Bucket".