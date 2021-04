Czym Polska może obronić niebo? MON przedstawił bilans lotnictwa

Ważną decyzją z punktu widzenia przyszłości lotnictwa wojskowego, a przede wszystkim obronności kraju, było wybranie myśliwców 5. generacji. W ramach umowy z Amerykanami opiewającej na 4.6 mld dolarów polskie F-35 pojawią się w Łasku w 2026 roku, co oficjalnie ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak.

Polska otrzyma 32 samoloty, które wstępnie mają być użytkowane do 2070 roku i przede wszystkim mają zastąpić już mało użyteczne bojowo myśliwce MiG-29 i Su-22, które nadal mogą być wykorzystywane w ramach misji np. patrolowych wynikających z działań prowadzonych podczas pokoju.

Na wyposażeniu jest też Boeing 737 800, 5 samolotów Herkules, 37 samolotów Bryza, 16 samolotów Casa i 2 samoloty Kashin, pełnią one np. rolę medyczną (obecnie głównie zajmują się transportem pacjentów z COVID-19), ale ich rola stricte transportowa dotyczy także działań związanych z naszym kontyngentem na misjach zagranicznych czy przewozem najważniejszych osób w kraju.

Nad Polską latają także statki bezzałogowe. Jest to 15 zestawów bsl typu Orbiter przeznaczonych do wykonywania rozpoznania z małych wysokości, które na co dzień stacjonują w 21 Bazie Statków Powietrznych w Mirosławcu.