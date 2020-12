Chiny testują nowy silnik. Pozwala dotrzeć w 2 godziny w dowolne miejsce

Sodramjet, czyli nowy chiński silnik hipersoniczny pozwoli maszynom rozpędzić się do prędkości 16-krotnie wyższej niż prędkość dźwięku. Nowy silnik pierwsze testy ma już za sobą i wykazały one, że ma doskonałą siłę ciągu oraz stabilność operacyjną, a do tego jest energooszczędny.